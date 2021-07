Popular youtuber mexicana processada por pornografia infantil

Yoseline Hoffman, uma popular youtuber mexicana, terá que enfrentar um processo criminal por suposta pornografia infantil, depois de ter comentado em seu canal um vídeo de estupro de uma menor, segundo decisão do juiz do caso.



A "influenciadora" de 30 anos foi presa na semana passada na Cidade do México e mantida no presídio feminino de Santa Martha Acatitla, de onde responderá ao processo.



Em março, um promotor a acusou de ter armazenado e reproduzido um vídeo no qual uma menor foi estuprada por vários homens. Os fatos ocorreram em 2018, quando a vítima tinha 16 anos.



As imagens nunca foram transmitidas abertamente no YouTube. Mas em um vídeo enviado para a plataforma, 'YosStop'( como é conhecida a influencer) afirma ter recebido o material e descreve o abuso.



O escritório de advocacia que representa a vítima disse em um comunicado que Hoffman usou o YouTube para obter lucro.



A jovem que aparece na gravação também acusou quatro homens de estupro e mais um por pornografia junto com 'YosStop'.



Até o momento, a promotoria não moveu uma ação criminal contra os outros supostos autores.



Se for considerada culpada, Hoffman pode pegar até 12 anos de prisão, de acordo com as leis mexicanas.