Os países europeus expressaram "grande preocupação" nesta terça-feira(6), depois que o Irã anunciou que aumentará o grau de enriquecimento de urânio, alegando que isso prejudica as negociações de Viena com o objetivo de resgatar o acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano.



"Com seus últimos passos, o Irã está ameaçando um desfecho bem-sucedido das negociações de Viena, apesar do progresso feito nas seis rodadas de negociações até agora", disseram em comunicado os ministérios das Relações Exteriores da França, Reino Unido e Alemanha.