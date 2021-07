Almodóvar, Foster, Bong Joon-ho e Spike Lee abrem o 74º Festival de Cannes

Pedro Almodóvar, Jodie Foster, Spike Lee e o diretor de "Parasita", Bong Joon-ho, abriram nesta terça-feira (6) o Festival de Cannes, o primeiro realizado em tempos de pandemia e que marca o retorno do cinema mundial a La Croisette.



Juntos no palco, o diretor espanhol, a atriz americana, o cineasta americano e o diretor sul-coreano declararam aberto o festival.



"Muitos de nós passamos um ano trancados em nossas pequenas bolhas, outros confrontando o sofrimento e a angústia (...). E aqui estamos por fim reunidos, com nossos lindos vestidos", disse Jodie Foster, em um francês perfeito, minutos antes de receber a Palma de Ouro de Honra das mãos de Almodóvar.



"Durante este ano de transição, o cinema foi meu salva-vidas", acrescentou a também atriz, que esteve em Cannes pela primeira vez quando criança há 45 anos com "Taxi driver", de Martin Scorsese.



"O cinema está aí para fazer sentir, conectar, transformar", afirmou Foster, que foi à cerimônia com sua companheira, a fotógrafa Alexandra Hedison.



Um total de 24 filmes, muitos deles dirigidos por cineastas consagrados como Nanni Moretti, Wes Anderson, Paul Verhoeven e Asghar Farhadi, competirão pela Palma de Ouro, que na última edição foi entregue ao sul-coreano "Parasita".