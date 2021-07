'Salvem o Líbano', pede renunciante premiê à comunidade internacional

O renunciante primeiro-ministro libanês Hassan Diab pediu, nesta terça-feira (6), à comunidade internacional para "salvar o Líbano" e não vincular o desbloqueio de toda ajuda financeira a este país falido com a formação de um novo governo.



"Vincular a ajuda ao Líbano à formação de um governo representa agora um perigo para a vida dos libaneses e para a entidade do Líbano", disse Diab, cujo país enfrenta a pior crise socioeconômica de sua história.



"As pressões exercidas (...) não afetam os corruptos, mas é o povo libanês que paga o preço exorbitante", acrescentou em uma reunião de embaixadores em Beirute.



Desvalorização inédita da moeda nacional, explosão da inflação, demissões em massa, agravamento da pobreza: o Líbano enfrenta, segundo o Banco Mundial, uma das piores crises econômicas do mundo desde 1850.



Esta crise é atribuída em grande parte à corrupção e à incompetência da elite política, dominada há décadas pelas mesmas famílias e personalidades.