Homem é condenado à morte por feminicídio que chocou Kuwait

Um tribunal penal do Kuwait condenou um homem à morte pelo assassinato de uma jovem que havia apresentado várias denúncias de assédio contra ele, um drama que abalou este conservador país do Golfo - anunciou o advogado da família nesta terça-feira (6).



Em abril, Farah Akbar, de 32 anos, foi tirada à força do veículo em que viajava com suas duas filhas e com sua irmã e, em seguida, esfaqueada no peito, segundo o Ministério do Interior.



O assassino, que a pediu em casamento quando ela já era casada, foi rapidamente preso e confessou o crime.



Ele foi "condenado à morte por enforcamento", disse à AFP o advogado da família da vítima, Abdelmohsen al Qattan.



O condenado tem um mês para recorrer da decisão, acrescentou.



A jovem havia feito duas queixas de assédio na polícia contra o agora condenado. Ele foi detido e solto sob fiança.



O assassinato de Akbar causou grande comoção e desencadeou manifestações contra a inação das autoridades deste país rico em petróleo.



"As mulheres do Kuwait reivindicam abrigos e leis que as protejam do assédio, dos abusos e dos assassinatos", disse a presidente de uma associação de defesa dos direitos das mulheres, Louloua al Mulla, à AFP.



No final de abril, dezenas de pessoas foram às ruas na cidade do Kuwait para protestar contra a violência contra as mulheres, após o assassinato de Farah Akbar.