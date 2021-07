Kaseya calcula em 1.500 total de empresas afetadas por ciberataque

A Kaseya calcula que cerca de 1.500 empresas em todo mundo tenham sido afetadas pelo ciberataque sofrido por esta companhia de serviços de Tecnologia da Informação na última sexta-feira, de acordo com informações divulgadas no site do grupo.



Esta prestadora de serviços de informática para cerca de 40.000 empresas no mundo todo indicou que os clientes das empresas que contrataram seu trabalho foram as principais vítimas do ataque virtual. Os hackers exigem US$ 70 milhões em bitcoins para devolver os dados roubados.



"Entendemos que o impacto total até agora foi em menos de 1.500 empresas", declarou a Kaseya em uma atualização em seu site na noite de segunda-feira (5).



Esta companhia com sede em Miami estima que apenas 60 de seus clientes foram afetados pelo ataque de "ransomware", uma modalidade que explodiu nos últimos anos. Estes ciberataques são feitos por meio de programas que exploram as brechas de segurança de uma empresa, ou de um indivíduo, para criptografar e bloquear seus sistemas informáticos. Exige-se, então, um resgate para desbloqueá-los.



De acordo com especialistas, o ataque teria sido executado por uma equipe de hackers russos.



O ataque atingiu clientes que usam o software VSA exclusivo da Kaseya. Este programa permite às empresas administrar redes de computadores e impressoras de um único ponto.



A Kaseya afirmou que está desenvolvendo uma "correção" para o VSA, para que seus serviços voltem a ficar on-line o mais rápido possível.



A previsão é que seja lançado 24 horas depois que os servidores da Kaseya, que fornecem o software, voltem a ficar on-line. Esta decisão será tomada ainda nesta terça-feira.



O FBI (a Polícia Federal americana) está se comunicando com a empresa para melhorar suas medidas de segurança após o ataque, acrescentou a Kaseya.



A rede de supermercados sueca Coop foi uma das vítimas indiretas do ciberataque. Desde sexta-feira, a empresa não consegue usar sua rede de caixas registradoras, já que a empresa para a qual terceirizou o serviço de informática, a Visma Esscom, foi vítima do ataque.



Especialistas em segurança cibernética identificaram empresas afetadas pelo ataque em pelo menos 17 países. Segundo o FBI, a escala do ataque é tão grande que pode ser "incapaz de responder a cada vítima individualmente".