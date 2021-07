Um cientista político alemão, diretor de um centro de estudos e pesquisa, foi acusado de fazer espionagem entre 2010 e 2019 em benefício dos serviços de Inteligência chineses - anunciou o Ministério Público federal alemão.



Detido na segunda-feira (5), o suspeito Klaus L. poderá ser colocado em prisão preventiva. Em troca de "honorários", ele teria fornecido aos serviços chineses informação "obtida, principalmente, por meio de seus inúmeros contatos políticos de alto nível" no âmbito do "think tank" que ele dirige, acrescentou o MP em um comunicado.