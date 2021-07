Mais de 20 pessoas permanecem desaparecidas após deslizamento de terra no Japão

Autoridades da cidade costeira de Atami, no Japão, permaneciam nesta terça-feira sem notícias de 24 pessoas, três dias após um deslizamento de terra de grandes proporções causado por tempestades, que deixou quatro mortos e destruiu dezenas de casas.



O prefeito de Atami, Sakae Saito, declarou em reunião com autoridades locais que dezenas de pessoas telefonaram para confirmar que estavam vivas, depois que o município divulgou uma lista de 64 residentes que poderiam ter sido afetados pela tragédia. "O número de pessoas cujo paradeiro é desconhecido é de 24", informou durante o encontro, transmitido pela TV.



O deslizamento ocorreu no último sábado, após dias de tempestade em Atami, cidade cercada por montanhas. O balanço oficial é de quatro mortos. Cerca de 1,1 mil socorristas retomaram as buscas na manhã desta terça-feira.