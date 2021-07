Diretor de 'Superman' Richard Donner morre aos 91 anos

Richard Donner, um produtivo cineasta que dirigiu o primeiro filme "Superman", "The Goonies" e outros sucessos de bilheteria, morreu nesta segunda-feira (5), aos 91 anos, informou a imprensa dos Estados Unidos.



Outros filmes de Donner incluem o clássico de terror de 1976 "The Omen", a franquia policial "Máquina Mortífera", de 1987, "Os Fantasmas Contra-Atacam" (1988) e seu último filme em 2006, "16 Quadras" (16 Blocks).



Ele também dirigiu episódios de programas de TV icônicos do século 20, como "Super Agent 86", "Perry Mason", "Gilligan's Island" e "The Twilight Zone", de acordo com o IMDB, e foi produtor de sucessos de bilheteria como "X-Men" e "Free Willy".



O assistente de Donner confirmou a morte ao The Hollywood Reporter, enquanto o Deadline disse que nem seu gerente comercial, nem sua mulher, Lauren Schuler Donner, revelaram a causa da morte.



"Richard Donner tinha a voz mais grandiosa e estrondosa que você possa imaginar", disse a estrela de Goonies Sean Astin no Twitter. "Era um homem que chamava a atenção e ria como ninguém. Dick era muito engraçado. O que percebi nele, quando era um menino de 12 anos, é que as coisas importavam para ele", tuitou Astin, referindo-se aos seus dias como ator no filme, de 1985.



O diretor Steven Spielberg, que escreveu a história na qual The Goonies foi baseado, disse em comunicado que Donner tinha um "comando poderoso de seus filmes". "Estar em seu círculo era como sair com seu treinador favorito, o professor mais inteligente, o motivador mais corajoso, o amigo mais cativante, o aliado mais fiel e, claro, o melhor Goonie de todos", disse Spielberg em postagem de sua produtora Amblin no Twitter.



Nascido no Bronx, Donner estudou na Universidade de Nova York e depois ingressou no Exército dos Estados Unidos, de acordo com o Hollywood Reporter.