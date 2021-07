Viajantes de Brasil e EUA terão que cumprir quarentena no Paraguai

Paraguai exige apresentação de teste negativo e, ainda assim, coloca passageiros em quarentena (foto: Ted Aljibe/AFP)

anunciou nesta segunda-feira que as pessoas que entrarem no país a partir doe dosterão que cumprir umade sete dias devido àdo novo"Todos os viajantes desses países,, terão que ficarnosposteriores à sua chegada", determina a resolução do Ministério da Saúde paraguaio.Em todos os casos, éde umpara a entrada no país. Após a quarentena, a pessoa terá que fazer um novo teste, que, se der positivo, prorrogará o isolamento por sete dias.Estão liberados da quarentena viajantes provenientes de outros países que tenham feito escala de menos de 24 horas no Brasil ou nos Estados Unidos.O Paraguai soma 428.743 casos de Covid, com 13.346 mortos. Segundo o ministro da Saúde, Julio Borba, "temos hoje 12% da população-alvo vacinada com a primeira dose, o que representa cerca de 800 mil pessoas. Em julho, a meta é chegar a pouco mais de 30% da população-alvo, ou cerca de 2 milhões de pessoas".