Alemanha levanta restrições de entrada para viajantes de cinco países

A agência de saúde da Alemanha anunciou nesta segunda-feira que irá levantar as proibições de entrada em seu território para residentes de Reino Unido, Portugal, Índia, Rússia e Nepal, países atingidos pela variante Delta. A medida, tomada pelo instituto de vigilância sanitária Robert-Koch (RKI), entrará em vigor na próxima quarta-feira.



Viajantes desses países poderão entrar na Alemanha desde que cumpram quarentena e se submetam a testes de Covid. Autoridades alemãs criaram uma classificação dos países por variante, para tentar conter a entrada das novas cepas.



O ministro da Saúde, Jens Spahn, indicou na semana passada, no entanto, que a variante Delta tornava-se rapidamente dominante na Alemanha, o que significaria que as proibições que afetam a maioria dos países atingidos pela mesma poderiam ser levantadas.



Devido à disseminação crescente da Delta, detectada pela primeira vez na Índia, e a pesquisas sugerindo que as vacinas são eficazes contra essa variante, "examinaremos a situação nos próximos dias", disse Spahn na ocasião.