Pandemia fez pobreza aumentar no Chile em 2020

A pobreza aumentou no Chile para 10,8% em 2020, principalmente devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, segundo levantamento apresentado nesta segunda-feira(5) pelo governo.



O índice de 2020 significou um aumento de pouco mais de dois pontos percentuais em relação aos 8,6% registrados em 2017, segundo a Pesquisa de Caracterização Socioeconômica (Casen), elaborada pelo governo, realizada semestralmente, mas cuja apresentação foi suspensa em 2019 devido à revolta social que teve início em outubro.



A pobreza extrema passou de 2,3% em 2017 para 4,3% em 2020, atingindo 831.232 pessoas, segundo a pesquisa Casen 2020, que mostra uma quebra na tendência de queda dos indicadores no Chile.



"É importante enfatizar que esses indicadores explicam o efeito importante sobre o emprego gerado por essa crise de saúde", disse Alejandra Candia, subsecretária de Avaliação Social, que apresentou a pesquisa. No entanto, o aumento da pobreza foi contido pelos subsídios concedidos pelo governo, que, no primeiro ano, representaram uma despesa de cerca de 6 bilhões de dólares, segundo o Ministério da Fazenda. Também foram aprovadas três retiradas antecipadas de até 10% dos fundos de pensão.



A última vez que a pobreza aumentou no Chile foi quando passou de 35% em 1998 para 36% em 2000. Então manteve uma redução constante, até atingir 8,6% em 2017.



No estudo de 2020, 185.437 pessoas foram entrevistadas em 62.911 domicílios entre outubro do ano passado e fevereiro de 2021, por telefone, devido à pandemia. O Chile acumula mais de 1,5 milhão de infecções e mais de 33.000 mortes desde o começo da crise de saúde.