Pioneiro da Amazon herda desafios e recompensas de Bezos

O novo CEO da Amazon, Andy Jassy, tem sido o homem de confiança do fundador dessa gigante da internet, Jeff Bezos, mas assume o controle de uma empresa que enfrenta um escrutínio por sua influência crescente em vários mercados.



Jassy tinha 29 anos quando se uniu à Amazon em 1997, três anos depois que Bezos iniciou o negócio, na garagem de sua casa, em Seattle. Com um diploma de MBA nas mãos, Jassy deixou a prestigiosa Harvard Business School "na primeira sexta-feira de maio de 1997 e começou na Amazon na segunda-feira seguinte", detalhou ao podcast Disruptive Voice em setembro.



A chegada de Jassy aconteceu pouco antes de a Amazon fazer uma oferta pública inicial de ações a US$ 18 e listar a empresa como uma simples "livraria eletrônica". Hoje, sua ação é negociada por cerca de US$ 3.500.



O grupo tornou-se um colosso da economia mundial, vendendo de tudo, de serviços de computação na nuvem até alimentos e produção de filmes. Jassy desempenhou um papel fundamental nessa diversificação ambiciosa. Em particular, ajudou a fundar a Amazon Web Services (AWS) em 2003 e a gerencia desde então.



Os serviços de computação na nuvem fornecidos pela AWS não são particularmente conhecidos do público em geral, mas se tornaram uma das divisões mais lucrativas da Amazon, dominando o mercado global, à frente de outras gigantes, como Microsoft e Google.



- Alvo de críticas -



"Acreditamos que essa sucessão foi bem planejada e prevemos uma transição sem problemas", indicou a Standard & Poor Global Ratings (S&P;), em uma nota de analistas. "Jassy tem uma trajetória sólida." A S&P; também recebeu positivamente Adam Selipsky, que irá suceder Jassy na AWS, por considerar que a empresa fez um "plano de transição de gestão bem executado".



Jassy, um amante da música e de filmes e co-proprietário de um time de hóquei profissional, foi descrito como mais acessível do que Bezos, embora permaneça profundamente imerso nos detalhes em torno da divisão da nuvem.



A Amazon, com seu grande alcance impulsionado pelo aumento das vendas on-line durante a pandemia, tem um valor de mercado de cerca de US$ 1,7 trilhão. Jassy, como novo chefe, terá uma recepção generosa: um pacote de pagamento de 10 anos que inclui 61.000 ações da Amazon, o que corresponde atualmente a mais de US$ 200 milhões.



A pergunta agora é se o grupo manterá o curso atual. É cedo para saber, mas no podcast de Disruptive Voice, Jassy homenageou o mentor, Bezos, como um pensador profundo, com uma rara combinação de habilidades técnicas e empatia pelo consumidor.



Como Bezos, Jassy enfrentará grandes desafios, em meio a questionamentos crescentes à Amazon sobre o domínio e a distorção do mercado, já que o grupo não vende apenas produtos próprios, mas sim define as regras de como outras empresas vendem os seus em sua plataforma.



Embora a empresa tenha se gabado de seu salário mínimo de US$ 15 a hora e outros benefícios, os críticos dizem que seu foco implacável na eficiência e a vigilância dos trabalhadores a mostra como uma empresa que trata os funcionários como máquinas.



Bezos, por sua vez, planeja concentrar atenções em sua empresa privada de exploração espacial, filantropia e outros empreendimentos, enquanto mantém um papel chave como presidente executivo do conselho da gigante do comércio eletrônico.



