Ao menos cinco dissidentes das Farc morrem em operação militar na Colômbia

Pelo menos cinco rebeldes que se afastaram do acordo de paz com a guerrilha Farc foram mortos em uma operação militar no sul da Colômbia, informou o Exército nesta segunda-feira (5).



"Unidades militares (...) relataram até o momento a morte no desenvolvimento de operações militares de cinco supostos" dissidentes no município de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, informou a instituição em nota.



Segundo o boletim, os mortos pertencem ao grupo conhecido como Nueva Marquetalia, liderado pelo ex-número dois das Farc, Iván Márquez.



A região da selva do Caquetá é disputada entre grupos que se marginalizaram do acordo de paz assinado em 2016 com a insurgência marxista.



Autoridades civis e militares culpam esses dissidentes pelas inúmeras mortes registradas recentemente na área, incluindo o massacre de cinco pessoas ocorrido no sábado, 26 de junho, em San Vicente del Caguán.



Márquez foi o principal negociador das Farc nos diálogos que levaram à assinatura do pacto de paz em 2016 e ao desarmamento de cerca de 13 mil guerrilheiros. Três anos depois, anunciou seu retorno às armas alegando uma traição por parte do Estado com relação ao que foi acordado em Havana.



Sem um comando unificado, as dissidências somam cerca de 2.500 militantes e são financiados principalmente pelo tráfico de drogas, a mineração ilegal e a extorsão, segundo a inteligência militar.



A Colômbia ainda vive um conflito que em quase seis décadas deixou mais de nove milhões de vítimas, incluindo mortos, desaparecidos e deslocados.