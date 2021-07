Tempestade Elsa ganha força ao passar por Cuba rumo à Flórida

Depois de abalar o mar da costa sudeste e central de Cuba, a tempestade Elsa se intensificou nesta segunda-feira (5) com ventos de 100 antes de atravessar a ilha rumo à Flórida.



Às 9h locais (10h no horário de Brasília), "Elsa mantém o rumo para o noroeste, a 22 com ventos máximos sustentados de 100 e rajadas superiores", disse o Instituto de Meteorologia (Insmet).



Pouco antes, às 7h30, as províncias de Havana e de Mayabeque decidiram estabelecer a fase de alarme. Já a província de Artemisa instituiu fase de alerta.



"É possível um leve aumento de sua intensidade antes de tocar terra, depois do meio-dia de hoje, pelo Pântano Zapata, na costa sul de Matanzas", disse o Insmet.



A tempestade deve cruzar a ilha de sul a norte.



Em sua passagem por La Española, Elsa deixou duas mortes na República Dominicana e 50 casas afetadas. Um jovem de 15 anos morreu na região de Bahoruco pela queda de um muro, e uma mulher de 75 anos também faleceu no desabamento de sua casa em Bani, segundo o Centro de Operações de Emergências (COE).



Uma terceira pessoa morreu em Soufriere, na ilha de Santa Lúcia - ao sul de Martinica -, informou no sábado (2) a Agência Caribenha de Gestão de Emergências por Desastres (CDEMA) local.



No domingo (3), no Twitter, o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, disse que "Cuba mantém o monitoramento e a disposição de ajuda (a outros países) diante do evento meteorológico".



Também afirmou que suas embaixadas e consulados no Caribe estão em contato com médicos e outros colaboradores cubanos nesses países, "que estão seguros", afirmou.



Elsa abalou no mar toda costa sul cubana no domingo e na madrugada desta segunda-feira, mas não há registros de danos significativos. A Defesa Civil declarou com antecedência o "alarme ciclônico" nesses territórios, que tomaram medidas preventivas.



O presidente Miguel Díaz-Canel, que acompanha a situação, escreveu no domingo à noite em sua conta do Twitter que "até agora há relatos somente de danos na agricultura, principalmente em Gramma".



"Peço ao nosso povo que se mantenha a salvo para não lamentar perdas de vida", acrescentou.



Depois de deixar Cuba no fim da tarde e chegar ao estreito da Flórida, Elsa "passará perto do Florida Keys na terça-feira pela manhã. Depois, estima-se que Elsa vá para perto ou sobre partes da costa oeste da Flórida na terça e quarta-feira", informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).



