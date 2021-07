Polícia sul-africana fica de prontidão para eventual prisão de Zuma

O ministro de Polícia da África do Sul, Bheki Cele, disse nesta segunda-feira (que suas forças aguardam ordens judiciais sobre a detenção do ex-presidente Jacob Zuma, que se recusa a se entregar para cumprir 15 meses de prisão.



O Tribunal Constitucional condenou o ex-presidente Zuma (2009-2018) por desacato e ordenou que ele se entregasse à polícia até domingo para começar a cumprir sua pena.



Se o prazo expirasse, a polícia deveria proceder à sua prisão em até três dias.



Zuma, de 79 anos, solicitou ao tribunal que paralisasse o mandado de prisão e anulasse sua sentença. Ambas as questões serão estudadas pelo tribunal nesta terça (6) e em 12 de julho, respectivamente.



"Esperamos receber um esclarecimento, porque, quando nos deram a instrução, não havia outras ações legais em curso", explicou o ministro Bheki Cele à imprensa nesta segunda-feira.



Em declarações de sua casa rural, no domingo à noite, Zuma disse que não se entregaria por ter estas duas solicitações pendentes.



"Não preciso ir para a cadeia hoje", disse ele, rindo, em coletiva de imprensa na localidade de Nkandla (leste), onde centenas de militantes estão acampados em solidariedade ao ex-presidente.



Na terça-feira (29), Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por ter-se negado a depor, em várias ocasiões, no âmbito de investigações por corrupção.



Sua presidência de nove anos ficou manchada por escândalos e acusações de desvio de dinheiro, que forçaram sua renúncia. Ele foi substituído por Cyril Ramaphosa.