Vinho tóxico tomado em funeral mata 11

Onze pessoas morreram no Camboja depois de beber vinho de arroz supostamente tóxico durante um funeral. Outras dez foram hospitalizadas e amostras da bebida estão em análise. Nos últimos dois meses, mais de 30 pessoas morreram em três incidentes envolvendo vinhos do mesmo tipo, uma alternativa alcoólica barata que leva metanol, líquido altamente tóxico que pode causar cegueira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.