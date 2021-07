Mapuche Elisa Loncón eleita presidente da Convenção Constituinte no Chile

A acadêmica mapuche Elisa Loncón foi eleita em segunda votação como presidente da Convenção Constitucional iniciada neste domingo (4) no Chile, após obter 96 dos 155 votos dos constituintes.



"Esta Convenção vai transformar o Chile", disse Loncón, ao enfatizar que este "sonho" representará a pluralidade do país e trabalhará para estabelecer os direitos sociais, de cuidar da Mãe Terra, incluindo o direito à água.



Loncón ocupa uma das 17 cadeiras reservadas aos povos originários na Convenção que a partir deste domingo redigirá a nova Constituição do Chile em substituição à herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



A acadêmica e linguista subiu ao palco vestida com o traje típico e carregando uma bandeira mapuche, após iniciar sua saudação falando em mapudungún, a língua de seu povo.



A heterogeneidade dos 155 membros da Convenção Constitucional - muitos independentes com afinidades de esquerda, sem experiência em cargos públicos e sem nenhuma lista que detenha maioria de um terço que outorga poder de veto - obrigará os acordos a serem alcançados.