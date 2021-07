Tempestade Elsa chega a Cuba após deixar ao menos três mortos no Caribe

Depois de atingir várias ilhas caribenhas e deixar ao menos três mortos, a tempestade Elsa atingiu Cuba neste domingo (4) e durará quase dois dias antes de seguir rumo à Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.



O Instituto Cubano de Meteorologia (Insmet) informou que às 2200 GMT (19h00 de Brasília) Elsa estava localizada no mar "90 quilômetros ao sul de Santa Cruz del Sur, Camagüey", no leste de Cuba.



"Elsa está indo em direção noroeste a cerca de 22 com pouca mudança de intensidade. Ela mantém ventos máximos sustentados de 95 acrescentou.



Ao passar por La Española, Elsa deixou dois mortos na República Dominicana. Um jovem de 15 anos morreu na região de Bahoruco pela queda de um muro, enquanto uma mulher de 75 anos também morreu pelo desabamento de sua casa em Bani, segundo o Centro de Operações de Emergência (COE).



Uma terceira pessoa morreu em Soufriere, na ilha de Santa Lucía, no sul da Martinica, informou a Agência Caribenha de Gerenciamento de Emergências de Desastres (CDEMA) na noite de sábado.



O Haiti, embora muito vulnerável às inclemências da natureza, não registrou mortes ou "danos graves", embora tenha havido danos a algumas plantações, disse Jerry Chandler, diretor de Proteção Civil do país.



O NHC indicou que as condições de tempestade persistiram em partes do sul do Haiti e da Jamaica, onde são esperadas chuvas entre 100 e 200 milímetros até este domingo, com picos de até 380 mm.



- "Alarme ciclônico" -



Em Cuba, a Defesa Civil decretou um "alarme ciclônico" para 11 das 15 províncias, onde há vários dias trabalha para antecipar os danos que a tempestade pode causar.



"Fortes aguaceiros e chuvas são relatados sobre Granma, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila e Sancti Spíritus", disse o Insmet.



Pessoas também foram evacuadas das comunidades costeiras devido a penetrações marinhas.



"Cerca de 700 moradores de Júcaro, na costa sul de Ciego de Avila, foram transferidos para lugares seguros", informou a agência cubana de notícias.



Elsa chega ao momento mais complicado da pandemia da covid-19, quando a ilha caribenha de 11,2 milhões de habitantes acumula 204.247 infectados e 1.351 falecimentos em 15 meses.



Na sexta-feira, o Elsa se tornou o primeiro furacão da temporada do Atlântico com ventos de mais de 120 embora no sábado tenha sido rebaixado para uma tempestade tropical.



Este será o terceiro ciclone que Cuba enfrenta durante a pandemia. Em novembro passado a ilha foi atingida pela tempestade Eta e, em agosto de 2020, pelo furacão Laura, sem grandes danos em ambos os casos.



Não foi assim em setembro de 2017, quando o furacão Irma afetou 13 províncias cubanas por 72 horas e deixou 10 mortos, além de 158.000 casas afetadas e 14.000 desabamentos de edifícios.



De acordo com previsões, Elsa contornará a costa sul neste domingo para "se aproximar do centro de Cuba esta noite. Na segunda-feira, Elsa deve se mover pelo centro e oeste de Cuba e se direcionar ao estreito da Flórida", observou pela manhã o NHC.



"Um enfraquecimento gradual está previsto para ocorrer hoje à noite e na segunda-feira, conforme Elsa se move por Cuba. Depois que Elsa emergir sobre o Estreito da Flórida e no sudeste do Golfo do México, algum fortalecimento é possível", acrescentou.



No sul da Flórida, a tempestade pode trazer chuvas, inundações e fortes rajadas de vento.



O clima relacionado ao furacão é uma má notícia para a cidade de Surfside, perto de Miami, onde a busca por vítimas continua após o desabamento de um prédio na semana passada que deixa até agora 24 mortos e 121 desaparecidos.