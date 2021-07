Papa visitará Eslováquia e Hungria de 12 a 15 de setembro

O papa Francisco anunciou neste domingo (4) que visitará de 12 a 15 de setembro a Hungria e a Eslováquia, que incluirá a celebração de uma missa em Budapeste.



"Estou feliz em anunciar que de 12 a 15 de setembro, se Deus quiser, irei à Eslováquia para uma visita pastoral", disse o papa aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro para a tradicional oração dominical.



Ele explicou que celebrará no dia 12 na capital húngara a missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional.



Na Eslováquia, Francisco visitará as cidades de Bratislava, Presov, Kosice e Sastin, segundo um comunicado do Vaticano.



O programa detalhado da viagem pontifícia será publicado posteriormente, mas é muito provável que o papa não se encontre com os líderes húngaros durante sua breve visita a Budapeste.