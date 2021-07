Escoteiros dos EUA negociam acordo de US$ 850 milhões com vítimas de abuso sexual

A organização dos escoteiros dos Estados Unidos, Boys Scouts (BSA), abalada por um grande escândalo de abuso sexual contra menores durante décadas, anunciou nesta sexta-feira (2) um acordo de 850 milhões de dólares para dezenas de milhares de vítimas.



O acordo ainda não foi confirmado e validado por um juiz, mas o valor o tornaria um dos maiores acordos de agressão sexual da história dos Estados Unidos.



O grupo disse que o acordo com a Coalizão de Escoteiros Abusados foi negociado como parte do pedido de falência da organização de jovens.



A BSA entrou com o pedido de falência em fevereiro de 2020, depois que revelações de décadas de abuso sexual de crianças em círculos de escoteiros nos Estados Unidos vieram à tona em 2012.



"Este acordo garante que temos o apoio esmagador dos sobreviventes para o Plano de Reorganização proposto pela BSA, que é um passo fundamental na jornada da BSA para sair da falência", disse a organização em um comunicado.



O grupo descreveu o movimento como o "maior passo até o momento em direção ao duplo imperativo da BSA: compensar os sobreviventes de abuso de forma equitativa e preservar a missão do Escotismo".



O acordo prevê que a organização nacional contribua com ativos no valor de até 250 milhões de dólares para um fundo que compensará os sobreviventes de abusos.



Os conselhos locais de escoteiros contribuiriam com dinheiro e propriedades no valor de 500 milhões de dólares para o fundo e outros US$ 100 milhões para um fundo separado, financiado com dinheiro destinado aos planos de pensão.



O acordo ainda precisa da aprovação de um juiz de falências e não foi assinado por todas as vítimas de abuso, embora a BSA tenha dito que a Coalizão de Escoteiros Abusados pela Justiça representa "a vasta maioria dos demandantes".



O negócio também enfrenta oposição das seguradoras.



"Nossa intenção é buscar a confirmação do plano neste verão e sair da falência no final deste ano", disse a BSA.



Cerca de 100.000 queixas de abuso sexual foram feitas contra os Boy Scouts, disse Paul Moses, o advogado das vítimas, à AFP em novembro.



Um número que se soma às cerca de 11.000 queixas que se estima terem sido feitas nos últimos anos contra a Igreja Católica.



O Boy Scouts of America, fundado em 1910 e com sede em Irving, Texas, tem 2,2 milhões de membros com idades entre cinco e 21 anos.