Biden consola famílias na Flórida e destaca união nacional

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou nesta quinta-feira na Flórida a resiliência dos parentes das dezenas de vítimas do desabamento de um prédio ocorrido há uma semana. A busca por sobreviventes foi retomada, após uma pausa por preocupações com a segurança no local.



"Estamos aqui para vocês, a nação inteira", disse Biden ao viajar para Surfside - cidade ao norte de Miami Beach - onde, na madrugada de 24 de junho, um bloco de 12 andares desabou no complexo Champlain Towers South, deixando ao menos 18 mortos e mais de 140 desaparecidos.



Acompanhado da mulher, Jill, Biden declarou: "O que me surpreendeu neste grupo de pessoas foi a sua resiliência, seu compromisso absoluto de fazer o que for necessário para obter uma resposta." O presidente passou quase três horas consolando familiares das vítimas e dos desaparecidos.



Biden não visitou a área do desabamento, mas compareceu ao memorial instalado a um quarteirão do local. Ao lado da mulher, ele caminhou lentamente, observando as fotos e cartazes. Jill depositou flores na calçada.



"O que estão fazendo agora é muito difícil", disse Biden mais cedo, ao cumprimentar os socorristas. "Só quero agradecer a vocês. Obrigado, obrigado, obrigado".



- Buscas retomadas -



As operações de busca foram retomadas no fim da tarde, após uma vistoria feita por engenheiros, informou a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Cava. "Também acompanhamos de perto o avanço da tempestade tropical Elsa", que poderia trazer tempestades e ventania para o sul da Flórida no domingo, anunciou.



O chefe dos bombeiros de Miami-Dade, Alan Cominsky, alertou mais cedo que havia "uma grande coluna que poderia cair" e que os movimentos dos escombros "poderiam causar uma falha adicional do edifício".



O complexo Champlain Towers South, construído há 40 anos, contava com 136 apartamentos. O bloco com vista para o mar desabou, por motivos que estão sendo investigados.



Daniella Cava informou que 17 vítimas foram identificadas, entre elas duas crianças. Pelo menos 29 latino-americanos, da Argentina, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Uruguai e Chile, estão entre os desaparecidos. Na lista de falecidos figuram um venezuelano e uma uruguaia-venezuelana.



O chanceler de Cuba, Bruno Rodríguez, disse no Twitter que aguarda "a resposta do pedido oficial de informação" às autoridades americanas, "mas fontes públicas adiantaram dados lamentáveis sobre cubanos mortos ou desaparecidos".



- Esforço bipartidário -



O encontro entre Biden e o governador da Flórida, Ron DeSantis, astro republicano em ascensão, também concentrou as atenções, dada a importância do estado no mapa eleitoral americano.



"Você reconheceu a gravidade dessa tragédia desde o primeiro dia e me apoiou muito", disse DeSantis a Biden, que, na última sexta-feira, decretou emergência, o que possibilitou a liberação de fundos federais de apoio.



Biden, defensor da unidade bipartidária, não perdeu a oportunidade de enfatizá-la. "Estamos deixando a nação saber que podemos cooperar quando é realmente importante", disse o presidente democrata. "Não há democratas, nem republicanos, apenas pessoas que desejam fazer o correto por seus compatriotas", acrescentou mais tarde.



Em outro giro político após a catástrofe, o ex-presidente Donald Trump planejava um comício em Sarasota, Flórida, no próximo sábado. Ron DeSantis se somou aos pedidos de adiamento do evento, que faz parte da tentativa de Trump de continuar sendo a força dominante na política republicana.



- Com amor -



Biden, cuja primeira mulher e filha morreram em um acidente de trânsito em 1972, compartilhou sua tragédia pessoal com as famílias de Surfside, contou Daniel Hadar, rabino da congregação Temple Moses, que estava presente. "Biden veio com muito amor e muito tempo. Disse: 'Sei o que é perder alguém, eu entendo e quero compartilhar com vocês o que vivi'."



Apenas um adolescente foi retirado dos escombros, nas primeiras horas das operações de resgate. "Não se pode negar a situação atual: mais de seis dias se passaram desde o desabamento e as possibilidades de encontrar pessoas com vida são escassas", disse ontem Elad Edri, subcomandante de uma equipe de busca e resgate israelense que colabora com os socorristas americanos, assim como especialistas procedentes do México.



Um relatório sobre o estado do complexo Champlain Towers South indicava já em 2018 "danos estruturais significativos", bem como "fissuras" no estacionamento do edifício. A divulgação de uma carta da presidente da associação de coproprietários datada de abril alimentou o debate sobre se o desastre poderia ter sido evitado.



