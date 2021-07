Treze combatentes extremistas e quatro civis morrem no Níger

Treze combatentes do Boko Haram foram mortos na terça-feira em confrontos com o exército, e quatro civis foram "executados" por extremistas na região de Diffa, no sudeste do Níger, informou uma fonte militar nesta quinta-feira (1º).



"Na terça-feira, 29 de junho de 2021, por volta das 18h [17h GMT], combatentes do Boko Haram a bordo de dez veículos fizeram uma emboscada a uma força militar no eixo Diffa-Mainé Soroa. Este ataque foi frustrado graças à coragem de nossas forças terrestres e aéreas", informou a Força Multinacional Mista (FMM, que inclui Nigéria, Chade, Camarões e Níger) em um comunicado.



Antes do ataque, os agressores interceptaram um ônibus de passageiros e atacaram "pacíficos moradores do povoado", segundo o comunicado.



O saldo foi de "quatro civis executados pelo inimigo", incluindo o motorista do ônibus interceptado, dois moradores e um chefe de aldeia.



Seis soldados e duas mulheres (civis) também ficaram feridos, segundo o texto.



"Por parte do inimigo: treze terroristas neutralizados (mortos)", disse a fonte, garantindo que o exército apreendeu um veículo, quatro fuzis AK-47, uma arma calibre 12,7 mm e uma "grande quantidade de munições".