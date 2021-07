Autoridades denunciam violência sexual contra 14 crianças em creche na Colômbia

Pelo menos 14 crianças que frequentavam uma creche em Medellín, segunda maior cidade da Colômbia, foram vítimas de violência sexual cometida por um funcionário da instituição, segundo denúncias de autoridades nesta quinta-feira (1).



"O suposto agressor já foi identificado e foi suspenso", disse Liliana Pulido, vice-diretora do Instituto Colombiano de Bem-Estar da Família (ICBF), autoridade responsável pela proteção de crianças e adolescentes no país. Em entrevista à Rádio RCN, ela especificou que as primeiras denúncias foram levadas ao conhecimento da promotoria em 19 de junho, graças aos parentes de dois menores agredidos. Desde então, outras famílias se somaram.



Até o momento, "são 14 casos em uma denúncia criminal", explicou o encarregado do programa de educação infantil de Medellín, José Wilmar Sánchez.



Em mensagem no Twitter, o presidente Iván Duque condenou qualquer "abuso contra os direitos de nossas crianças" e antecipou punições severas para os responsáveis. "Iremos com firmeza e rapidez atrás dos desgraçados que violam" a integridade das crianças, frisou o presidente, que, no ano passado, promulgou uma lei que pune estupradores e assassinos de menores com prisão perpétua.



Localizada em um bairro popular da cidade, a creche atendia a 72 crianças de até 5 anos e foi temporariamente fechada.



"Esperamos que (o número de vítimas) possa aumentar ainda mais, porque todos os pais também têm o direito de verificar se seu filho não foi vítima de violência sexual", acrescentou José Sánchez. Segundo o responsável, o suposto agressor trabalha na creche desde 2018. Cabia a ele "verificar" o estado dos alimentos que os menores recebiam, e não deveria ter tido contato com eles. "Estamos em processo de investigação", disse Sánchez.