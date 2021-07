Preso na Grécia o número 2 de um partido neonazista que estava foragido

A polícia grega anunciou nesta quinta-feira (1º) a prisão do número dois do partido neonazista Amanhecer Dourado, Christos Pappas, que estava foragido desde que foi condenado a mais de 13 anos de prisão em outubro.



Cerca de 50 membros do Amanhecer Dourado foram condenados em um julgamento que durou cinco anos e meio em Atenas. Eles foram acusados de formação de organização criminosa, assassinato e porte ilegal de armas.



Pappas, de 59 anos, foi detido em uma casa no bairro de Zografou, na capital grega, onde a polícia acreditava que ele podia estar escondido ao lado de uma mulher que também foi detida, informou uma fonte policial à AFP.



O homem, considerado um dos principais ideólogos do Amanhecer Dourado, será levado perante um promotor nesta sexta-feira, segundo nota da polícia.



No auge da crise financeira na Grécia em 2012, o Amanhecer Dourado conseguiu entrar no Parlamento, aproveitando o descrédito da população nos partidos tradicionais.