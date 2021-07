PIB dos EUA aumentará 7% em 2021, 'o ritmo mais rápido em uma geração' (FMI)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima o crescimento previsto para este ano nos Estados Unidos, mas instou o governo de Joe Biden a eliminar as tarifas alfandegárias impostas durante o mandato de Donald Trump, especialmente nos setores do aço e do alumínio.



"Espera-se que o crescimento em 2021 se situe em torno de 7%, o ritmo mais rápido em uma geração, com riscos modestos", informou o FMI nesta quinta-feira (1) em seu relatório anual sobre a maior economia do mundo, qualificando de "notável" a recuperação econômica após a recessão histórica de 2020.



O FMI elogia muitas das medidas econômicas tomadas pelo presidente democrata para impulsionar a economia, mas disse ser "muito preocupante que muitas das distorções comerciais introduzidas nos últimos quatro anos continuem vigentes".