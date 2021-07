Amazônia brasileira teve forte aumento dos incêndios em junho

Os incêndios na Amazônia brasileira tiveram o mês de junho mais devastador desde 2007, o que antecipa outra temporada seca dramática na maior floresta tropical do planeta, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (1).



Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectaram 2.308 focos de incêndio - 2,3% a mais do que em junho do ano passado (2.248).



O recorde anterior para junho, mês que marca o início da temporada seca, tinha sido registrado em 2007 (3.519 focos).



Maio, com 1.166 focos, também registrou um recorde desde 2007 para esse mês.



Os números mostram a continuidade da tendência nos últimos anos que, segundo ambientalistas, é incentivada pela posição do presidente Jair Bolsonaro, favorável à abertura comercial da Amazônia.



"O aumento dos focos de incêndio na Amazônia não é uma surpresa, é fruto das ações diretas que incentivam a ilegalidade e fragilizam os órgãos de controle, como o corte de 60% do orçamento de 2021 para a vigilância dos incêndios", declarou em nota enviada à AFP o Instituto Socioambiental (ISA).



Em todo o ano de 2020 houve 103.000 incêndios no bioma amazônico, um aumento anual de quase 16%, segundo dados do Inpe, que usa imagens de satélite para acompanhar os incêndios e o desmatamento.



Segundo especialistas, os incêndios amazônicos são, em sua grande maioria, consequência do desmatamento para abrir espaço à agricultura e à pecuária.



O governo brasileiro publicou esta semana um decreto que proíbe o uso do fogo na agricultura em todo o país por quatro meses e o envio de militares à Amazônia para combater os crimes ambientais, entre eles o desmatamento e o garimpo ilegal.



Duas estratégias que, segundo afirmou nesta quinta o Greenpeace Brasil, "fracassaram de forma incontestável nos últimos dois anos".



Bolsonaro se comprometeu recentemente perante a comunidade internacional a eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, sem anunciar medidas concretas para alcançar este objetivo.



O desmatamento na Amazônia registrou três recordes anuais sucessivos nos últimos anos. No período de referência agosto-julho, foram desmatados 9.216 km2 entre agosto de 2019 e julho de 2020 (+34% em relação aos 12 meses anteriores), uma superfície maior que o território de Porto Rico.