Uma mulher de 82 anos acompanhará Jeff Bezos ao espaço a bordo de um voo da empresa Blue Origin em 20 de julho e será a pessoa de mais idade a viajar ao espaço, anunciou a empresa nesta quinta-feira.



Wally Funk será a quarta passageira do primeiro voo tripulado da empresa de turismo espacial, ao lado do bilionário, seu irmão Mark Bezos e do vencedor de um leilão por outra vaga que ainda não teve o nome revelado.