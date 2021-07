Rússia afirma ter frustrado ataques do EI em Moscou e no sul do país

A Rússia afirmou, nesta quinta-feira (1º), que matou um suposto membro do grupo extremista Estado Islâmico e prendeu outro, acusando-os de planejar ataques simultâneos em Moscou e na região de Astracán, no sul.



"Agindo conforme as instruções dos líderes da estrutura terrorista, dois cidadãos da Rússia planejaram um ataque simultâneo contra habitantes de Moscou e da região de Astracán, que previa o uso de armas de fogo e facas em lugares movimentados", informou o serviço de segurança russo FSB em um comunicado.



A mesma fonte destacou que o agressor de Astracán apresentou "resistência armada" e foi "neutralizado", enquanto o segundo agressor foi detido na capital russa.



Os agentes de segurança saíram ilesos da operação.



Ao inspecionar as residências dos agressores, o FSB destacou ter encontrado "armas de fogo automáticas e munições, uma granada F1, assim como literatura extremista religiosa".



O FSB afirma regularmente que interceptou conspirações terroristas, inclusive do Estado Islâmico.



Em dezembro, o serviço de segurança afirmou que interrompeu um atentado planejado por uma célula leal ao EI na República de Daguestão, no Cáucaso Norte, prendendo quatro pessoas.