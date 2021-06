Procuradoria do Peru investiga morte de apoiador do candidato de esquerda Castillo

O Ministério Público do Peru iniciou uma investigação nesta quarta-feira (30) sobre a morte de um apoiador do candidato de esquerda Pedro Castillo, que superou Keiko Fujimori, de direita, no segundo turno das presidenciais em 6 de junho e espera ser proclamado vencedor após a revisão das atas contestadas por sua rival.



"A procuradoria iniciou as diligências para esclarecer as causas da morte de Sacarías Meneses, para que também sejam recolhidos depoimentos de familiares e supostas testemunhas dos fatos que são objeto da investigação", informou o MP pelo Twitter.



Simpatizantes de Castillo e Fujimori travaram uma briga em 24 de junho na sede do Júri Nacional Eleitoral, onde estão sendo analisados os votos contestados pela candidata de direita.



A morte do partidário desencadeou versões contraditórias entre os seguidores de Castillo, que dizem que se trata de um crime perpetrado por grupos de choque da direita, enquanto a polícia afirma que a vítima nunca esteve no protesto.



Castillo foi ao velório de seu seguidor, onde frisou que ele havia morrido "em defesa de seu voto", questionado por seus adversários.



A polícia descartou a versão do crime, o que alimentou a tensão que prevale há três semanas diante da incerteza sobre quem ganhou a eleição.



"Posso dizer que foi totalmente descartado que se trate de uma morte criminosa ou uma morte violenta ou intencional", disse à imprensa o chefe de polícia César Cervantes.



Segundo a polícia, a vítima morreu no dia 28 de junho no hospital Dos de Mayo, em Lima, onde estava internado desde 22 de junho.



O hospital Dos de Mayo informou que Sacarías Meneses morreu por complicações de uma "doença crônica progressiva".



A contagem oficial da votação, que chegou a 100% há duas semanas, deu a Castillo 50,12% dos votos contra 49,87% de Fujimori, mas a candidata pediu a revisão de milhares de votos.



