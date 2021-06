Bill Cosby, de pai de família amável a predador sexual

Pioneiro dos negros na televisão, comediante aclamado, personificação do pai ideal, filantropo... Bill Cosby foi tudo isso antes de se tornar um pária, acusado por dezenas de mulheres de agressão sexual.



A Suprema Corte da Pensilvânia anulou nesta quarta-feira sua sentença de três a nove anos de prisão por ter drogado e abusado de uma jovem convidada à sua casa em 2004. A nova decisão lhe permitiu, aos 83 anos, recuperar a liberdade, depois de passar mais de dois anos numa prisão estadual. Mas foi baseada em questões processuais e não apagará a mancha que seu julgamento deixou.



Durante as três semanas de audiências, em abril de 2018, ele parecia cansado e disse estar parcialmente cego. Permaneceu calado enquanto seis mulheres relatavam seus supostos abusos, entre elas Andrea Constand, única que conseguiu levá-lo a julgamento, porque suas acusações não haviam prescrito.



A imagem de Cosby no tribunal contrastava com a do homem que ele foi: carismático e de voz rouca, capaz de fazer o público rir com um simples erguer de sobrancelha.



William Henry Cosby Jr. foi o primeiro ator negro a protagonizar uma série de TV de sucesso, "I Spy". Também foi o primeiro negro a ganhar um Emmy, maior prêmio da televisão americana, por seu papel nessa série, em 1966. Ganhou outros dois em 1967 e 1968, algo nunca visto.



Antes da TV, Cosby trabalhou no teatro, e foi em seus palcos que começou a imprimir sua marca na cultura popular americana. Suas apresentações solo marcaram várias gerações de comediantes, entre eles Jerry Seinfeld, por sua capacidade de transmitir seu universo ao público, enquanto usava uma linguagem desprovida de vulgaridade.



Embora também tenha passado pelo cinema, foi na TV que ele se consagrou, especialmente com sua criação "The Cosby Show", exibida entre 1984 e 1992. A série, sobre uma família negra burguesa unida em torno da figura patriarcal de "Cliff Huxtable", ginecologista respeitado e com grande senso de humor, rendeu ao ator dois Globos de Ouro e muitos outros prêmios, e se tornou um dos maiores sucessos da história da televisão.



"Provavelmente não teríamos tido um Barack Obama na Casa Branca se não tivéssemos tido o The Cosby Show", estimou em 2013 a apresentadora de TV Oprah Winfrey. "Porque a série fez os Estados Unidos descobrirem uma forma de ver os negros e a cultura negra que não conheciam."



- Pai ideal -



Com sua imagem de pai ideal, que, fora das telas, defendia os valores familiares e incentivava os jovens negros a não abandonarem os estudos, Cosby se tornou um exemplo para a comunidade negra. Acusado por mais de 60 mulheres de assédio, agressão sexual ou estupro, sua queda foi traumática, e muitos de seus fãs se sentiram traídos.



Nascido em 12 de julho de 1937, na Filadélfia, o ator cresceu com uma mãe que fazia trabalhos de limpeza, um pai que era cozinheiro na Marinha e três irmãos, enquanto rapidamente ganhava fama de palhaço em sua classe.



Depois de entrar na Marinha, no final dos anos 1950, ganhou uma bolsa de estudos na Temple University da Filadélfia por suas habilidades atléticas, em 1961, antes de estrear como comediante no teatro de improviso.



Durante longo tempo, foi administrador honorário da Temple, sendo demitido do conselho administrativo em 2014, quando começaram a surgir denúncias de agressão sexual contra ele. No fim de 2015, foi acusado formalmente de agredir sexualmente Andrea Constand.



Cosby perdeu outros títulos honoríficos e quase todo o apoio de celebridades, como o da cantora Jill Scott e o da atriz Whoopi Goldberg. No segundo processo que enfrentou, nenhuma celebridade apareceu para apoiá-lo no tribunal.



A mulher do ator, Camille, com quem teve cinco filhos - um dos quais foi morto a tiros em 1997 - permanece ao seu lado, clamando por sua inocência.