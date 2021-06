Morre aos 88 anos o ex-secretário de Defesa dos EUA Donald Rumsfeld

Donald Rumsfeld, que chefiou o Pentágono durante o governo de George W. Bush (2001-2009) e foi arquiteto das guerras no Iraque e no Afeganistão, morreu aos 88 anos no estado do Novo México, anunciou sua família nesta quarta-feira (30).



"A História poderá recordá-lo por seus feitos extraordinários durante seis décadas de serviço público, mas quem o conhecia melhor (...) lembrará de seu amor inquebrantável por sua esposa, Joyce, sua família e amigos e a integridade de uma vida dedicada ao país", disseram os seus familiares em um comunicado.



George W. Bush expressou seus sentimentos pela morte de Rumsfeld, de quem lembrou como "um homem de inteligência, integridade e energia quase inesgotável", que "nunca empalideceu diante de decisões difíceis".



"Os Estados Unidos são mais seguros" graças a Donald Rumsfeld, disse Bush em um comunicado.



"Estamos de luto por um funcionário exemplar, um homem muito bom", acrescentou.