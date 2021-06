Duas igrejas são queimadas e outros 182 túmulos indígenas foram encontrados no Canadá

Duas igrejas estavam em chamas no Canadá nesta quarta-feira (30), em meio a pedidos para que o papa peça perdão pelos abusos cometidos em internatos indígenas. Hoje também outros 182 túmulos sem nome de povos originários foram encontrados em uma terceira instituição no país.



A polícia informou que os incêndios nas igrejas de Morinville, ao norte de Edmonton (Alberta), e San Kateri Tekakwitha, perto de Halifax (Nova Escócia), estão sendo investigados como possíveis ataques.



"Estamos investigando como (eventos) suspeitos", afirmou à AFP o cabo Sheldon Robb, da Royal Canadian Mounted Police (RCMP), falando sobre o incêndio que atingiu a igreja de Morinville.



O primeiro-ministro Justin Trudeau disse em uma entrevista coletiva que as "assustadoras descobertas" dos túmulos sem nome obrigam os canadenses "a refletir sobre as injustiças históricas e contínuas que os povos indígenas enfrentaram".



Trudeau solicitou a todos a participarem da reconciliação, do mesmo modo que denunciou o vandalismo e o incêndio de igrejas em todo o país.



"A destruição de locais de oração não é algo aceitável e deve parar", declarou.



"Devemos trabalhar juntos para corrigir os erros do passado. Todos têm um papel a cumprir", ressaltou.



Esses dois incêndios aumentam para oito o número de igrejas destruídas em todo o Canadá ou danificadas nos últimos dias por incêndios suspeitos, a maioria delas em comunidades indígenas.



Também nesta quarta-feira, um grupo de especialistas localizaram o que acreditam ser os corpos de alunos de entre sete e 15 anos na antiga Escola St. Eugene's Mission, perto de Crankbrook, na Columbia Britânica, disse Lower Kootney Band em nota.



A nova descoberta ocorre depois que foram encontrados em maio os corpos de 215 crianças em sepulturas sem identificação na antiga Escola Residencial Indígena de Marieval, em Saskatchewan.



A comunidade indígena de Lower Kootenay disse que no ano passado foi iniciada uma busca nos terrenos de Cranbrook, onde a Igreja Católica administrou uma escola em nome do governo federal desde 1912 até o início da década de 1970.



Alguns dos túmulos estavam a apenas um metro de profundidade, segundo o relatório.



Acredita-se que são os corpos de membros de vários grupos da nação Ktunaxa, que inclui a Lower Kootenay e outras comunidades indígenas vizinhas.



Até a década de 1990, cerca de 150.000 jovens indígenas, inuítes e mestiços foram matriculados à força em 139 dessas escolas residenciais, onde os estudantes foram abusados física e sexualmente por diretores e professores, que os separaram de sua cultura e idioma.



Mais de 4.000 morreram por doenças e negligência nesses internatos, segundo uma comissão de investigação que concluiu que o Canadá cometeu um genocídio cultural.



Na sexta-feira passada, Trudeau se desculpou pela "política governamental prejudicial" e se juntou aos pedidos dos líderes indígenas para que o papa Francisco compareça ao Canadá para se desculpar por esses abusos.



A Federação de Nações Indígenas Soberanas (FSIN), que representa 74 povos indígenas em Saskatchewan, pressionou a Igreja para cumprir sua promessa de indenizar ex-alunos com 25 milhões de dólares canadenses (20 milhões de dólares americanos).



A Igreja arrecadou e doou apenas C$ 34.650 (US$ 27.950), informou em um comunicado.