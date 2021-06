Delta nas Américas é limitada e não é predominante no continente, diz Opas

Mesmo presente nos países da América, a variante Delta do coronavírus se limita a uma realidade ligada especialmente a viajantes, e não é a cepa predominante no continente. A afirmação foi feita pelo assessor regional para Doenças Virais da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jairo Mendez Rico, em coletiva de imprensa.



Rico disse ser difícil prever o impacto da propagação da variante Delta no continente.



Questionado sobre a chamada "Delta Plus", o assessor reforçou que, oficialmente, a cepa não existe. "A denominação começou a ser usada não oficialmente por alguns meios para se referir a algumas mudanças sutis nas proteínas do vírus, mas continua sendo a mesma variante delta", explicou.



A variante Delta já foi identificada em países como Brasil, Canadá, Chile, Guiana Francesa, México, Porto Rico, EUA, Barbados e Peru, segundo a Opas.



"Estamos confiantes que a vacina irá funcionar também para essa cepa, mas precisamos acelerar a vacinação", disse Rico.