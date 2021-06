Autoridades curdas acusadas de tortura e homicídio de preso na Síria

Uma família síria acusou as forças curdas que controlam parte do nordeste do país de torturar um de seus membros até a morte, algo que as autoridades locais negaram.



Amin Isa al-Ahmad, de 34 anos, foi detido pelas forças de segurança curdas em Asayesh no dia 22 de maio, sob suspeita de corrupção e suborno.



Após receber seu corpo na segunda-feira, 28 de junho, sua família denunciou no dia seguinte que havia marcas de tortura.



Um médico legista constatou uma "fratura da mandíbula", "hematomas intracranianos", "marcas de golpes nos joelhos, pescoço e nuca", além de queimaduras.



É raro que as forças curdas sejam acusadas de tortura em suas prisões.



A administração autônoma curda negou as acusações.



"Ao examinar o corpo (...) não havia sinais de violência (...) ou tortura", disse em nota a Secretaria de Justiça, informando que a morte foi causada "por acidente vascular cerebral (AVC) devido à hipertensão, de acordo com relatórios médicos".



A administração autônoma, criada durante a guerra da Síria após a retirada do exército do regime de Damasco do nordeste do país, sempre se apresentou como um modelo democrático alternativo que poderia ser adotado em toda a Síria.