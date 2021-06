O governo britânico e a Comissão Europeia concordaram em ampliar por três meses o período de isenção para controles alfandegários dos produtos de carne resfriada enviados à Irlanda do Norte a partir do restante do Reino Unido, informou Londres nesta quarta-feira.



"Nós estamos satisfeitos por termos conseguido chegar a um acordo sobre uma extensão sensata para as carnes refrigeradas da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte, afirmou o ministro do Brexit, David Frost, sobre os polêmicos dispositivos que deveriam entrar em vigor nesta quinta-feira e que provocam tensões nesta região de passado violento.



A imprensa britânica afirmou que a crise ameaçava provocar a "guerra da salsicha".