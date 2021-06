Dois ex-diretores do serviço de espionagem sérvio foram condenados a 12 anos de prisão cada por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante o regime de Slobodan Milosevic nos anos 1990 nas guerras dos Bálcãs.



O tribunal da ONU com sede em Haia identificou os condenados como Jovica Stanisic, de 70 anos, ex-diretor do serviço estatal de segurança, e seu auxiliar Franko Simatovic, de 71 anos.