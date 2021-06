Adolescente sírio é condenado a cinco anos de prisão Noruega por planejar atentado

A Justiça da Noruega condenou a cinco anos de prisão, dois deles com cumprimento obrigatório, um adolescente sírio de 16 anos que foi julgado por planejar um atentado no país escandinavo e disse ser membro do grupo extremista Estado Islâmico (EI).



"O tribunal não tem nenhuma dúvida de que ele, apesar de sua pouca idade, tomou a decisão de realizar um ato terrorista mesmo se os planos não tivessem se concretizado em um projeto preciso", disse o tribunal de Oslo em seu veredito, que foi consultado pela AFP nesta quarta-feira (30).



O adolescente, que chegou à Noruega em 2018 dentro de um plano de reunificação familiar e cuja identidade não foi divulgada por ser menor de idade, foi detido em fevereiro em Oslo.



O Ministério Público o acusou de planejar um atentado contra um alvo ainda indeterminado e de participar de uma organização terrorista.



O jovem sírio havia baixado na Internet manuais para fabricação de explosivos e veneno, e na sua casa foi encontrado um produto tóxico à base de nicotina.



Ele também fez propaganda a favor do EI e enviou 1.390 coronas (136 euros, 161 dólares) para uma página online radical.



O jovem se declarou inocente e argumentou que sentiu apenas curiosidade e que tinha o desejo de se gabar diante de seus colegas por essas atividades.



"O tribunal estima que as mensagens escritas por ele (...), somadas aos documentos que baixou, às suas buscas na Internet e aos seus preparativos, mostram claramente que ele foi mais longe do que a simples ideia de pensar em um ato terrorista", afirmaram os juízes.