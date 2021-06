Angela Merkel será recebida pela rainha Elizabeth II na sexta-feira em Windsor

A rainha Elizabeth II receberá a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, na sexta-feira no castelo de Windsor, a 40 quilômetros de Londres, anunciou nesta quarta-feira o Palácio de Buckingham.



O encontro entre a monarca britânica e a chefe de Governo alemão, que deixará o cargo após as eleições legislativas de setembro, acontecerá durante a tarde, informou a casa real em um comunicado.



As duas já se encontraram em junho na reunião de cúpula de líderes do G7 celebrada em Carbis Bay, sudoeste da Inglaterra.



Merkel também se reunirá na sexta-feira com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que a receberá em Chequers, a residência de campo dos chefes de Governo britânicos ao noroeste de Londres.



Entre os temas de discussão estará a pandemia de covid-19.



A chanceler alemã pressiona os 27 países da União Europeia para que determinem uma quarentena aos viajantes procedentes do Reino Unido, com o objetivo de evitar a variante Delta do coronavírus.