Naufrágio de balsa deixa sete mortos e 11 desaparecidos em Bali

Ao menos sete pessoas morreram e 11 estão desaparecidas após o naufrágio de uma balsa perto da costa de Bali, informaram nesta quarta-feira as autoridades indonésias.



"Estamos procurando os desaparecidos", afirmou o comandante dos serviços de emergência da ilha Gede Darmada, que acrescentou que as tarefas são dificultadas pela "visibilidade ruim e ondas fortes".



A KMP Yunicee, balsa que transportava 57 passageiros, naufragou na terça-feira à noite nas proximidades do porto de Gilimanuk, oeste da ilha turística. A embarcação partiu da ilha vizinha de Java.



Dezenas de pessoas foram resgatadas, segundo as autoridades. As causas do acidente não foram determinadas.



Os acidentes marítimos são frequentes na Indonésia, arquipélago de 17.000 ilhas, onde os barcos, meio de transporte muito utilizado, não respeitam as normas de segurança.