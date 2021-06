Trinta e quatro pessoas morreram repentinamente na região de Vancouver, em meio a uma onda de calor sem precedentes que castiga o oeste do Canadá e partes do noroeste dos Estados Unidos, informou a polícia nesta terça-feira (29).



"Embora ainda esteja sendo investigado, acredita-se que o calor é um fator que contribuiu para a maioria das mortes", informou em um comunicado Michael Kalanj, da Real Polícia Montada do Canadá, acrescentando que a maioria dos mortos é de idosos.