Alemanha conclui retirada militar do Afeganistão

A Alemanha concluiu a retirada de suas tropas do Afeganistão, que começou em maio, anunciou o Ministério da Defesa alemão nesta terça-feira (29), enquanto o Exército americano tem que deixar o território afegão até 11 de setembro.



"Após 20 anos de destacamento, os últimos soldados de nosso Bundeswehr deixaram o Afeganistão esta noite. Agora estão retornando. Um capítulo histórico termina", explicou a ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, em um comunicado.



"Um capítulo histórico termina, uma mobilização intensiva que testou e marcou o Bundeswehr, e durante a qual as tropas mostraram sua capacidade de combate. Uma missão em que membros das nossas Forças Armadas foram feridos de corpo e alma, em que pessoas perderam a vida, em que tivemos que chorar os mortos", assinalou a ministra. De acordo com o Exército, 59 soldados alemães morreram desde o início da operação militar, em 2001.



Os últimos soldados foram transportados de sua base em Mazar-e Charif em dois aviões alemães A400 M e duas aeronaves C17 americanas. Até o início da retirada, o contingente alemão contava com 1.100 soldados, que participavam das missões da Força Internacional de Assistência à Segurança (Fias) e da "Resolute Support" (RS).



As tropas alemãs tiveram que antecipar sua partida depois que o governo americano acelerou sua própria retirada de tropas, posicionadas no Afeganistão por duas décadas.