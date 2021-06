Novo quadro atribuível a Velázquez é exibido na França

Um novo quadro atribuível a Diego Velázquez está exposto atualmente no Museu de Bellas Artes de Orleans (centro), como parte de uma exposição dedicada ao mestre da pintura barroca espanhola.



Graças à circulação de imagens da exposição "Na poeira de Sevilha, nas pegadas do Santo Tomás de Velázquez" (tradução livre), um especialista de arte apontou a obra em questão para Guillaume Kientz, diretor do Hispanic Society Museum de Nova York e ex-responsável da pintura espanhola no Museu do Louvre, disse o Museu de Orleans.



Segundo o centro, o historiador da arte publicará em breve um artigo em uma revista científica espanhola "sugerindo uma atribuição a Velázquez e seu ateliê".



Este quadro representaria "uma nova peça que faltava no quebra-cabeça do apostolado", uma série de quadros sobre os apóstolos, dos quais poucos são atribuídos oficialmente ao pintor sevilhano (1599-1660).



Essa obra, que pertence a um colecionador privado, representa São Simão sentado, como os outros apóstolos de Velázquez, explica o museu.



A partir de infravermelho e uma radiografia, as "análises revelam uma densidade de pigmentos e também de linhas brancas de posicionamento de vários contornos, que podem ser coerentes com o que foi observado nos outros apóstolos e vários quadros do jovem Velázquez", precisa.



O apóstolo "tem características muito parecidas, uma postura (...), outros elementos, como a textura da pintura, a grafia das letras, as dimensões" que apontam para esta teoria, declarou à AFP Corentin Dury, curador da exposição.