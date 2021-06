Comandante das tropas dos EUA no Afeganistão alerta o Talibã com bombardeios

O comandante das forças dos EUA no Afeganistão alertou o Talibã nesta terça-feira (29) que eles serão atacados se continuarem seus avanços territoriais.



Os rebeldes garantiram recentemente que já controlam 100 dos mais de 400 distritos em que o território afegão está dividido. A luta continua desde o início de maio, quando começou a retirada das tropas americanas.



"Não quero ataques aéreos, mas para que não haja ataques aéreos, toda a violência tem que parar", disse o general Scott Miller a repórteres em Cabul nesta terça, de acordo com uma gravação de vídeo obtida pela AFP da Radio Free Europe.



"A melhor maneira de detê-los, como disse ao Talibã, é interromper as operações ofensivas", disse o general. Os Estados Unidos, advertiu ele, ainda têm capacidade de realizar ataques aéreos mesmo em plena retirada.



O prazo para saída do país é 11 de setembro, conforme promessa do presidente Joe Biden.



Embora os anúncios de conquistas territoriais pelo Talibã sejam difíceis de verificar, especialistas explicam que uma das principais causas desses avanços é a ausência de bombardeios aéreos em apoio ao exército afegão.



As Forças Armadas afegãs têm aviões, mas sua capacidade operacional será posta em dúvida se os milhares de civis americanos terceirizados, que mantêm esses aviões em atividade, forem embora até setembro.