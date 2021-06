United Airlines aposta no retorno dos voos e faz grande encomenda 270 aviões

A United Airlines anunciou nesta terça-feira (29) uma nova encomenda de 270 aviões Boeing e Airbus, na maior aposta até o momento de uma companhia aérea na recuperação do transporte aéreo depois da pandemia de covid-19.



O pedido da companhia americana representa uma compra de 35,38 bilhões de dólares no preço de catálogo das aeronaves, mas, geralmente, as empresas pagam menos do que o valor teórico.



Os executivos da United descreveram o pedido - o maior da história da empresa - como um marco que simboliza os avanços na perspectiva do transporte aéreo com a distribuição de vacinas anticovid.



Apesar do otimismo, a United Airlines e outras companhias aéreas se encaminham novamente para resultados negativos no segundo trimestre, reflexo da continuidade da crise no setor de viagens.



O volume de viagens de negócios da United permanece em queda de 60% e a redução nos voos internacionais é ainda mais expressiva, afirmou o diretor-executivo da empresa, Scott Kirby.



"Não estamos 100% de volta", disse Kirby em uma teleconferência com jornalistas.



"Traçar a trajetória da crise em março e abril do ano passado nos permitiu estar preparados e tomar os caminhos corretos de curto e longo prazo", acrescentou.



Os representantes da United não foram questionados sobre a variante Delta do coronavírus, que está se propagando em várias partes do mundo, mas o anúncio ilustra a grande confiança nas perspectivas do setor, mesmo se persistir a pandemia.



- Aposta nos voos domésticos -



A grande fatia da compra será de 150 exemplares do Boeing 737 MAX 10, que continua sendo objeto de testes em um processo seguido de perto pelas autoridades americanas.



O anúncio é um sucesso para o avião da Boeing, que foi obrigado a permanecer em terra por 20 meses após dois acidentes fatais.



O restante do pedido inclui 50 unidades do Boeing 737 MAX 8 e 70 Airbus 70 A321neo, o grande sucesso de vendas da fabricante europeia no segmento de aviões de apenas um corredor com mais de 200 assentos.



Com este pedido, a empresa americana aumenta a lista de aquisições a mais de 500 aeronaves: 40 serão entregues em 2022, 138 em 2023 e mais de 350 em 2024 e nos anos seguintes.



Os três modelos são aeronaves estreitas, o que as tornam adequadas para viagens domésticas e de curta distância, setor que foi um dos primeiros a retomar a recuperação na pandemia de covid.



"Estamos realmente honrados com a confiança da United Airlines na Boeing e nos aviões que projetamos e construímos todos os dias", declarou o presidente e diretor-executivo da Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal.



"Um pedido tão importante de uma grande companhia como a United destaca que o A321neo oferece capacidades inigualáveis, eficiência operacional e facilidade de uso para o passageiro", afirmou o diretor comercial da Airbus, Christian Scherer.



Tanto o modelo da Airbus como os novos 737 MAX são versões maiores do mesmo avião, o que permitiria aumentar a capacidade em Nova York, San Francisco e outros mercados onde ampliar o número de voos é difícil, ou impossível, informaram fontes da United.



A recuperação dos voos de negócios "deve acelerar no outono (hemisfério norte, primavera no Brasil), com o retorno das crianças à escola", afirmou Kirby.



Os voos internacionais permanecem em queda, mas, em 2022, "podemos ver recordes de voos transatlânticos", prevê.