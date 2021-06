Criminosos que mataram indiano tentam dissimular morte como covid-19

Cinco membros de uma gangue na Índia se apresentaram em um crematório com o corpo de um homem morto por eles e tentaram fazer sua morte passar como tendo sido causada pela covid-19 - informou a polícia nesta terça-feira (29).



Os homens convidaram a vítima para acompanhá-los a uma festa na semana passada em Agra, no norte do país. Uma vez em seu carro, eles o asfixiaram.



A vítima, um empresário que lhes devia 4 milhões de rúpias (US$ 54.000), foi levado para um crematório, onde foi registrado sob um nome falso, disse o chefe de polícia da cidade, Muniraj G., em um comunicado publicado no Twitter.



"Os cinco réus confessaram o crime", acrescentou o policial.



"Vestidos com equipamentos de proteção individual, para evitar serem capturados e se desfazerem com toda impunidade do corpo da vítima, fizeram-no passar por um morto de coronavírus. Colocaram ele e o transportaram em uma bolsa mortuária até o local da cremação", acrescentou.



Um informante falou com a polícia, e isso levou à prisão de um dos membros do grupo, acrescentou.



A Índia enfrentou uma dura onda de contágios de covid-19 em abril e maio, que deixou dezenas de milhares de mortos em apenas algumas semanas. Em média, mais de 1.000 óbitos continuam a ser registrados todos os dias.