United Airlines faz impressionante encomenda de 270 aviões Boeing e Airbus

A United Airlines anunciou, nesta terça-feira (29), uma nova encomenda de 270 aviões Boeing e Airbus, na maior aposta até agora de uma companhia aérea na recuperação do transporte aéreo, depois do pior momento da pandemia da covid-19.



A encomenda da companhia americana representa uma compra de US$ 35,38 bilhões no preço de catálogo dos aparelhos. Em geral, as empresas pagam menos do que isso.



Da Boeing, a United prevê comprar 50 unidades do 737 MAX 8, e 150, do 737 MAX 10, o maior desse grupo de aeronaves.



Da Airbus, comprará 70 A321neo, o campeão de vendas do fabricante europeu no segmento de aviões de um corredor com mais de 200 assentos.



A empresa americana aumenta, assim, a lista de suas aquisições para mais de 500 aparelhos. A previsão de entrega é de 40 em 2022; 138, em 2023; e mais de 350, em 2024 e mais à frente.