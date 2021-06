Francesa Sanofi investirá EUR 2 bilhões no RNA mensageiro

O gigante francês Sanofi anunciou um investimento de 2 bilhões de euros (US$ 2,38 bilhões) nos próximos cinco anos para desenvolver a tecnologia do RNA mensageiro, na qual se baseiam as vacinas anticovid-19 da Pfizer e da Moderna.



O laboratório anunciou que dedicará 400 milhões de euros (US$ 476 milhões) anuais até pelo menos 2025 na investigação de novas vacinas baseadas nesta tecnologia.



Esta tecnologia genética treina o organismo para reproduzir proteínas similares às do coronavírus, de modo que, quando se vê exposto ao vírus real, reconhece esta proteína e é capaz de combatê-la.



Líder mundial no setor de vacinas, a Sanofi criará um centro de pesquisa dedicado ao RNA mensageiro com sede em Cambridge (Estados Unidos) e Lyon (França). Contará com uma equipe de 400 pessoas.



O objetivo é desenvolver uma nova geração de vacinas para doenças infecciosas e ter pelo menos seis protótipos na fase de testes clínicos em 2025.



As atuais vacinas de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna contra o coronavírus devem ser conservadas em temperaturas muito baixas, o que complica sua distribuição e administração.



GLAXOSMITHKLINE



SANOFI