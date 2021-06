Biden recebe presidente de Israel antes da visita de premier

O presidente americano, Joe Biden, garantiu ao colega israelense nesta segunda-feira (28) que os Estados Unidos não permitirão que o Irã desenvolva armas nucleares, antes da visita do primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett.



"O Irã nunca terá uma arma nuclear enquanto eu estiver aqui", afirmou Biden ao presidente Reuven Rivlin na Casa Branca. Após a reunião, Rivlin disse a repórteres que estava "muito satisfeito" com os comentários do presidente democrata sobre o Irã.



Por outro lado, Biden rejeitou as críticas do Congresso, que questionou sua autoridade para ordenar ataques contra posições das milícias pró-iranianas na fronteira entre o Iraque e a Síria. "Eu tenho essa autoridade", argumentou.



O relacionamento próximo entre Israel e os Estados Unidos passou por um período difícil quando Biden substituiu Donald Trump, em janeiro. No entanto, a formação de um novo governo liderado por Bennett, após a queda do aliado de Trump Benjamin Netanyahu, abriu caminho para o restabelecimento das relações, assim como para uma visita do novo primeiro-ministro.



De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, nenhuma data foi marcada para a viagem de Bennett, mas "o presidente está ansioso para receber o primeiro-ministro, e isso acontecerá em breve".



Neste domingo, o novo chefe da diplomacia israelense, Yair Lapid, expressou ao colega americano, Antony Blinken, "as fortes reservas" do Estado judaico em relação às negociações para reativar o acordo nuclear iraniano. Mas ele também disse que queria resolver as diferenças com Washington nos bastidores, rompendo com o ex-primeiro-ministro Netanyahu. "Acreditamos que essas diferenças (entre Israel e os Estados Unidos) devem ser discutidas em intercâmbios diretos e profissionais", afirmou.