Gestão de covid-19 é exaltada em espetáculo do Partido Comunista chinês

O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu nesta segunda-feira (28) no famoso Estádio Nacional de Pequim, também conhecido como "Ninho de Pássaro", um grandioso show em homenagem ao centenário do Partido Comunista da China, que elogiou a recuperação do país após a crise da covid-19.



O evento, que ocorreu sob estrita segurança e não foi transmitido ao vivo pela televisão, foi realizado às vésperas do primeiro centenário do Partido Comunista Chinês, que marcou a história contemporânea do gigante asiático.



O espetáculo foi composto por cenas rigorosamente coordenadas que contavam a história da China comunista, com imagens dos principais líderes, de Mao Tsé-Tung a Xi Jinping, em uma tela gigante acompanhadas pela música de 100 trompetes. Astronautas chineses atualmente no espaço também apareceram para saudar o público.



No entanto, os episódios mais polêmicos da história da China durante o governo do Partico Comunista, como a fome, os expurgos da Revolução Cultural, a repressão do movimento de protesto estudantil na Praça Tiananmen de Pequim ou o movimento pró-democracia em Hong Kong, foram deixados de fora do roteiro.



Os artistas orgulhosamente ergueram os punhos, dançaram e contaram, de forma teatral, os momentos mais importantes da história do partido, desde sua fundação em uma casa em Xangai em 1921 até a Longa Marcha de Mao.



A "derrota" da covid-19 na China teve um lugar especial no evento, com artistas usando equipamentos de proteção individual e soldados usando máscaras.



Xi Jinping apresentou a luta contra a pandemia como uma vitória da organização do Partido Comunista e um teste de resistência dos chineses sob sua liderança.



Na China, o coronavírus está praticamente erradicado e a economia está recuperando o ímpeto.



Fogos de artifício, normalmente proibidos em Pequim, explodiram enquanto milhares de espectadores se reuniam em frente ao estádio, construído para as Olimpíadas de 2008.



Nesta terça-feira, Xi Jinping homenageará os membros do partido e fará um discurso no qual, previsivelmente, afirmará que o Partido Comunista representa tanto a continuidade quanto o crescimento econômico.